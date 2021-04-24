فيديو .. حياة كريمة تحقق حلم محمد وتملأ محله بالبضاعة 

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "حياة كريمة"، الذى يقدمه زين الزغبى، عبر شاشة dmc، اليوم السبت، تقريرًا عن رحلة "حياة كريمة" بقرية أبو جلال بمحافظة الدقهلية، ومقابلة عم محمد عبد الهادى، الذى يعانى من عجز، بسبب إصابة فى النخاع الشوكى.





وتحدث عم محمد لـ"حياة كريمة"، عن حياته، قائلا: "أنا كنت بشتغل باليومية، ووقعت فى الشغل وقعدت نايم 5 سنين مش بتحرك"، مشيرا إلى أنه متزوج ولديه ولد "عز" عمره 6 سنين. وتابع محمد: "أنا نفسى أصرف على ابنى ومراتى وأمى وأبويا، ونفسى ابنى يدخل المدرسة والكلية ويتخرج". وحققت "حياة كريمة"، حلم عم محمد، حيث قدمت له بضاعة لمحل البقالة الخاص به، بعدما كان فارغا. وقال زين الزغبى: "اللى بدأه الناس بإيديهم إحنا ممكن نكمله، علشان فى الآخر نوصل للحياة اللى كلنا بنتمناها لأهالينا فى كل مكان، لو عايز قطر الخير ميوقفش دلنا على أى أسرة محتاجة مساعدة".

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