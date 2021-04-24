استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم السبت، أولى الرحلات القادمة من مطار لوبليانا بدولة سلوفينيا وعلى متنها 179 راكبا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وقام رجال الخدمات الأرضية بمحطة مطار الغردقة بسرعة تقديم جميع الخدمات لأولى رحلات شركة TRADE AIR القادمة من سلوفينيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتزام العاملين بالاجراءات الوقاية المتبعة أثناء تقديم الخدمة. مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغردقة تستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.