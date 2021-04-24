ضياء الدين داوود:عودة الصيادين المحتجزين فى إريتريا.. غدًا

/628400/ضياء-الدين-داوودعودة-الصيادين-المحتجزين-فى-إريتريا-غدا

قال النائب ضياء الدين داوود عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إنه خلال الساعات القدامة سُيصدر بيان من وزارة الخارجية المصرية، للإعلان عن انتهاء أزمة الصيادين المصريين المحتجزين فى إريتريا، ومن المنتظرعودتهم بإذن الله تعالى على إحدى الطائرات الشارتر صباح غدا”.

ضياء داوود يتقدم بطلب احاطة بشأن صيادين المحتجزين فى اريتريا

وكان النائب ضياء الدين داوود، قد تقدم للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الدفاع محمد محمد زكي، ووزير الخارجية سامح شكري، عملاً بحكم المادة ( 134 ) من الدستور ، والمادة ( ٢١٢ ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن أزمة الصيادين المحتجزين في إرتيريا.

الخارجية والدفاع تتدخل للافراج عن المحتجزين

وتابع ضياء الدين داوود، خلال طلب الإحاطة:” الأوضاع الإقليمية ودولية بالغة الخطورة والحساسية، حيث يتعرض أسطول الصيد المصرى لاعتداءات من دول مجاورة وإقليمية وكان آخرها احتجاز ستة مراكب بأطقمها في دولةإرتيريا، مما يعرض حياتهم للخطر، الأمر الذي يستغيث فيه أسر الصيادين المحتجزين بأحيرة الدولة وقواتهم المسلحة ووزارة الخارجية بالتدخل للإفراج عن أبناء هم من الصيادين لدى دولة إرتيريا.

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وتقدم ضياء الدين داوودبطلب الإحاطة في الجلسة العامة يوم الأحد الموافق 14 مارس ۲۰۲۱ ، أو إحالته للجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة التدابير التي اتخذتها الدولة لعند الصيادين المصريين المحتجزين لدى دولة إرتيريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيلقي البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.