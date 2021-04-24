/628402/الخطيب-في-ذكرى-تأسيس-الأهلي--العالم-ينظر-لنا-بفخر-فيديو

وجه محمود الخطيب رسالة خاصة لجمهور النادي الأهلي بمناسبة مرور 114 سنة على تأسيس القلعة الحمراء، وذلك خلال لقائه التلفزيوني المسجل، والذي تمت إذاعته على قناة النادي وتم بثها عبر الموقع الرسمي للنادي وصفحات التواصل الإجتماعي التابعة له.

وقال : " لا يجب أن ننسى كل مجاس الأدارات السابقة للنادي الأهلي، هذا هو مايميز النادي الأهلي، هي أجيال متراكمة وأجيال تكمل بعضها البعض ، وهذا ما يميز النادي الأحمر عن أي مؤسسة رياضية أخري، الترابط والتكامل سمة أساسية في شعار المارد الأحمر".

وأضاف: " في عيد ميلاد النادي الأهلي، المسئوليه على العاملين بالنادي الأهلي، كبيرة للغاية لكنها شئ مميز ومشرف لأي شخص يعمل داخل القلعة الحمراء".

وواصل: " المسئولية تزداد على عمال وأعضاء النادي الأهلي مع ذكرى تأسيسه وهذا دافع كبير للعمل والإجتهاد، النادي ي وقال الخطيب: " كل سنة وكل أهلاوي بخير ، كل سنة والنادي الأهلي هو المعلم ورقم واحد في إفريقيا والعالم ومصر، وبهذة المناسبة الغالية على جميع الأهلاوية، لابد ان نتذكر رجال المارد الأحمر وأصحاب تأسيس نادي القرن الإفريقي، وأتقدم بالتهنئة لكل عائلتنا الكبيرة".

وواصل: " نراهن دائما على جمعيته العمومية، ولم يسبق لنا أن خذلنا جماهير المار الأحمر، ولابد أن نعلم أبنائنا وناشئينا أن القلعة الحمراء مليئة بالكوادر ولا تنسى من يعمل بجهد من أجلها". عمل بطاقة كبيرة حتى أصبح المارد الأحمر محط أنظار العالم أجمع".

وأستكمل : " الجميع بنظر للنادي الأهلي ويتعلم منه في كل شئ، وذلك بسبب النجاحات المتميزة للنادي، كل بلد في أنحاء العالم تعلم قيمة وأسم المارد الأحمر". وأختتم: " هذا بسبب إجتهاد وتكامل كل مجالس الإدارات السابقة، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام والنادي الأهلي ومصرنا الحبيبة بخير".

ألقاب وإنجازات الأهلي على مدار التاريخ

- الأكثر تتويجاً بالدوري المصري ب ٤٢ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بكأس مصر ب ٣٧ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بالسوبر المصري ب ١١ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بمجمل البطولات المحلية ب ١١٤ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بدوري أبطال إفريقيا ب ٩ بطولات.

- الأكثر تتويجاً بإفريقيا أبطال الكئوس ب ٤ بطولات.

- الأكثر تتويجاً بالسوبر الإفريقي ب ٦ بطولات.

- الأكثر تتويجاً بمجمل البطولات القارية و الإفريقية ب ٢١ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بدوري القاهرة ب ١٦ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بكأس السلطان حسين ب ٧ بطولات.

- الأكثر تتويجاً بالسوبر العربي ب ٢ بطولة.

- الأكثر تتويجاً بكأس الجمهورية العربية المتحدة ببطولة.

- الأكثر تتويجاً بمجمل البطولات العربية ب ٤ بطولات.

- الأكثر تتويجاً بمجمل البطولات الرسمية بشكل عام بأكثر من ١٣٠ بطولة.

- الأكثر مشاركة من إفريقيا في كأس العالم للأندية ب ٦ مشاركات.