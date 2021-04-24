مصطفى دوريش يعود لاستكمال مسلسل كله بالحب

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أعلن الفنان مصطفى درويش، عن عودته لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسل كله بالحببطولة الفنانة زينة، وذلك بعد أيام من انسحابه ورفع قضية على الشركة المنتجة بسب إخلالها ببنود العقد.

دوت الخليج يوضح سبب عودة الفنان مصطفى درويش لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسل كله بالحب بعد انسحابه بسبب إخلال الشركة المنتجة ببنود العقد.

نشر مصطفى درويش فيديو له أثناء التحضيرات لتصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "كله بالحب"، وذلك على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وقال أثناء حديثه في الفيديو أنه عاد حتى لا يكون سبب في قطع رزق أحد، وحتى لا يضيع تعب واجتهاد اي شخص من صناع العمل.

كما علق على الفيديو قائلًا: "رجعت علشان أكل عيش وفلوس ناس وشقى ناس بس، تصوير مسلسل كله بالحب، أكرمني يارب أنت عالم".

أحمد السعدني وحقيقة عودته لتصوير مشاهده في كله بالحب

وكانت قد تداولت بعض المواقع الإخبارية أنباء تفيد بتراجع الفنان أحمد السعدني عن قرار انساحبه من مسلسل كله بالحب، ولكن نفى السعدني هذه الأنباء من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: "خبر غير صحيح من موقع صحفي كبير، أرجو تحري الدقة، وشكرًا".

تفاصيل أزمة مسلسل كله بالحب

تعود أزمة مسلسل كله بالحب إلى ما قبل بداية الموسم الرمضاني، عندما هدد الفنان أحمد السعدني بالانسحاب من المسلسل للمرة الأولى، وذلك بسبب سيطرة زينة على الدعايا الخاصة بالمسلسل، ووصف السعدني هذا الأمر بالمهزلة.

وكتب أحمد السعدني على حسابه بموقع فيسبوك: "شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على أساسه وافقت اشتغل، وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم، والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل"، ثم أعلن السعدني انسحابه تمامًا من العمل بعد عرض الحلقة الاولى، وقدم شكوى رسمية للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلي بسبب اختراق المنتج للعقد.

وبعد انسحاب السعدني، أعلن الفنان مصطفي درويش انسحابه أيضًا، فكتب على حسابه بموقع تويتر: "أعلن انسحابي من مسلسل "كله بالحب" ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد"، الأمر الذي جعل المنتج يقدم بيان رسمي للاعتذار.

وجاء البيان كالتالي: "تتقدم إدارة شركة "سكرمو ميديا" للانتاج باعتذار واجب إلى كل فريق عمل مسلسل "كله بالحب" وخاصة الأبطال الرئيسيون للعمل وعلى رأسهم أحمد السعدني والنجمة صابرين ومصطفى درويش والفنانة نور قدري وباقي نجوم العمل، على أخطاء غير مقصودة ظهرت في تترات الحلقات الأولى".

وأضاف: "تؤكد الشركة أنها تحمل كل التقدير لجميع فريق العمل ونعتز بوجود نجوم كبار مشاركين في بطولة هذا المسلسل، وتؤكد الشركة أنه تم بالفعل تدارك الخطأ التى ظهرت في تترات المسلسل بما يحفظ حق وقدر الممثلين الكبار في العمل".