/628404/يورجن-كلوب-الإحباط-لدينا-150-ولم-نقبل-الهدية-أمام-نيوكاسل

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، في تصريح بعد مباراة الفريق اليوم امام نيوكاسل في الدور الثالث والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

قال: " نتيجة اليوم للفريق في المباراة تبدو كالهزيمة، ولاأعتقد انه يمكنك خلق المزيد من الفرص في المباراة، وما قدمناه اليوم لايمكن لفريق ان يقدمة من خلق فرص".

وأكمل: " تقنية الفار قدمة لنا هدية في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع، ولكن نحن لم نستغل ذلك في الحفاظ علي نتيجة المباراة لصالحنا".

وزاد: " الفريق اليوم صنع الكثير من الفرص في المباراة، ولكن لم يكن لها أي نتائج إيجابية في نتيجة المباراة،م والفريق لم يستغل ذلك، وفي النهاية كل ماحدث في المباراة لايعود علي الفريق بأي نتيجة في موقفه في الدوري".

وأردف: " ماقدمه الفريق اليوم في المباراة لاأعتقد انه يستحق اللعب في بطولة دوري الأبطال، ولن نصل للبطولة في هذا الموسم".

كلوب: لم نستغل الهدية

‏وأضاف: " لقد ابقينا الأمل لديهم طوال المباراة واستحقوا الهدف، لقد سجلوا قبل ذلك ولكن لم يكونون محظوظين بسبب لمسة يد ويلسون، نحن لم نستغل تلك الهدية".

وأكمل: " صنعنا بعض الفرص في المباراة لقد لعبنا بعض الجزئيات بشكل جيد حقًا، كان يجب أن نسجل في تلك اللحظات ضد فريق يدافع بعمق، ثمان أو تسع لاعبين داخل منطقة الجزاء وحولها".

وزاد: " علينا التعلم من ما حدث اليوم في المباراة، أو لانلعب في دوري الأبطال، بكل بساطة ذلك يأتي من خلال مانتعلمة من الخطأ".

كلوب: هذه مشكلتنا

‏وأردف: " كان بإمكاننا حسم المباراة مبكرًا لكن لم نفعل ذلك، لقد ابقينا الأمل لديهم، هذه مشكلتنا، هذا خطانا، اللوم كله يقع علينا في نتيجة المباراة ولا أحد غيرنا".

وأختتم: " في الوقت الحالي الإحباط لدينا 150%، سأجد طريقة للعودة إلى المسار الصحيح، ولكن الأمر صعب للغاية".

تشكيل ليفربول في المباراة:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألمسندر أرنولد، فابينهو، أوزان كاباك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جيني فينالدوم، ديجو جوتا.

خط الهوج: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.