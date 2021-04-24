خاص لـ «دوت الخليج»: الخطيب يوافق على رحيل موسيماني إلى جنوب إفريقيا بعد تدخل كبار الدولة

/628405/خاص-لـ-تحيا-مصر-الخطيب-يوافق-على-رحيل-موسيماني-إلى-جنوب-إفريقيا-بعد-تدخل-كبار-الدولة

يبدو أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يعيش أيامة الأخيرة داخل جدران القلعة الحمراء، وأصبح أمر رحيلة عن الفريق حتميا خلال الفترة القادمة وذلك بعد طلب مسئولي الدولة في جنوب إفريقيا التعاقد معه لقيادة منتخب جنوب إفريقيا.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر خاصة للغاية داخل النادي الأهلي، أن بعض من كبار الدولة تواصلوا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الأيام القادمة، ومن أجل الحديث معه حول الحصول على خدمات بيتسو موسيماني لتدريب منتخب جنوب إفريقيا.

وأضاف المصدر: "الإتصالات كانت مباشرة ومستمرة مع رئيس القلعة الحمراء من أطراف عديدة من أجل الحصول على موافقة محمود الخطيب أولا، لأنهم يروا أن تواجد موسيماني داخل مصر حاليا يمثل الشعب الجنوب إفريقي كاملا ولا يريدوا حدوث أي أزمات خلال الأيام القادمة".

وأكمل المصدر: "بعد محاولات عديدة من جانب كبار الدولة في جنوب إفريقيا، وطلب الخطيب تواجد موسيماني مع الفريق حتى نهاية الموسم، ولكن كان الطلب هو الحصول على خدمات المدرب حاليا، خاصة بعد الخروج من تصفيات كأس أمم إفريقيا، والمنافسة على التأهل لبطولة كأس العالم القادمة بقطر".

وتابع المصدر: "طلب محمود الخطيب رئيس الأهلي إستشارة المدير الفني للنادي الأهلي أولا قبل الموافقة على تدريب منتخب جنوب إفريقيا، وأكد موسيماني لرئيس القلعة الحمراء أن سعيد بالتواجد داخل النادي الأهلي، وعلى الجانب الآخر لا يستطيع رفض طلب تدريب منتخب جنوب إفريقيا، وجعل القرار النهائي في يد الخطيب".

واختتم المصدر: "بنسبة تزيد عن 80% فإن موسيماني سيكون خارج النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وذلك بعد موافقة محمود الخطيب على طلب كبار الدولة في جنوب إفريقيا، خاصة أنه وقت التفاوض مع مسئولي صن داونز ذهب مباشرة لرئيس النادي وطلب منه الموافقة على إستشارة موسيماني حول تدريب النادي الأهلي في نهاية الموسم الماضي، وهو ما وافق عليه رئيس النادي بكل سهولة".

الخطيب في ذكرى تأسيس الأهلي: « العالم ينظر لنا بفخر».. فيديو

وجه محمود الخطيب رسالة خاصة لجمهور النادي الأهلي بمناسبة مرور 114 سنة على تأسيس القلعة الحمراء، وذلك خلال لقائه التلفزيوني المسجل، والذي تمت إذاعته على قناة النادي وتم بثها عبر الموقع الرسمي للنادي وصفحات التواصل الإجتماعي التابعة له.

بيتسو موسيماني

وقال : " لا يجب أن ننسى كل مجاس الأدارات السابقة للنادي الأهلي، هذا هو مايميز النادي الأهلي، هي أجيال متراكمة وأجيال تكمل بعضها البعض ، وهذا ما يميز النادي الأحمر عن أي مؤسسة رياضية أخري، الترابط والتكامل سمة أساسية في شعار المارد الأحمر".