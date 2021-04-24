هل الصناعة فى مصر سمك لبن تمر هندي.. معتز محمود يجيب

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قدم النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال حديثه فى موقع «دوت الخليج» الإخبارى، عددًا من الإجابات المهمة التى تخص ملف الصناعة فى مصر، وعلى رأسها ما يتعلق بقانون الصناعة الموحد، وروشتة التطوير والتحديث المستقبلية.

رئيس صناعة النواب: لا يوجد آلية للتنفيذ بشأن الخطط المحددة للقطاع

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، معتز محمود:” لا يوجد آلية التنفيذ، فمن الممكن وضع استراتيجية مميزة، حيث أن المهام تتفرق بين الهيئات المختلفة، ولذا نود تحديث للخريطة الصناعية، لازم تكون هناك دراسة، فلابد من إنشاء المصنع بجوار المواد، لازم يكون فى آلية للتنفيذ.

معتز محمود يجيب على سؤال: هل الصناعة فى مصر سمك لبن تمر هندي

ومجيبًا على سؤال يتعلق بسؤال أحد المسئولين الذى قال إن المناطق الصناعية فى مصر: سمك لبن تمر هندي، أكد رئيس صناعة النواب، أنه لا صحة لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال للأراضى الصناعية المترفقة من 15 إلى 20% ودى كارثة.

وشدد رئيس صناعة النواب، النائب معتز محمود، إلى أنه لابد من سحب الأراضى، وتحديد خريطة صناعية، على 3 أسس، المادة الخام، وسعر الطاقة، فالآلية تتعلق بالتنفيذ، حيث فض الاشتباك بين الوزارات، والصناعة فى مصر كانت لبن سمك تمر هندي، لإنه لم يوجد غاز وكهرباء وطاقة، إنما الآن الأمر مختلف.

وفيما يتعلق بوضع روشتة لوضع حلول للصناعة، أكد أنه لابد أن يكون هناك اتفاق بين وزارتى الكهرباء والبترول، ووزارة المالية على أمرين، أولها أن هذه الصناعة دي هاتدعم صناعة محددة، ووزارة المالية تقوم بالدفع، فمن الضرورى تجنب الصناعات التى تسبب خسارة، أو التى تكلفتها أغلى من السعر العالمي، وما هى الصناعات اللى موادها الخام موجودة فى مصر، لازم يكون فى خطة واضحة، ونقدر نأتي بأرباح ونصدر وتكون قيمتها أعلى.

وبشأن قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، أشار رئيس صناعة النواب، إلى أنه جرى مناقشة الأمر مع الوزير، حيث أكد أن اللائحة التنفيذية خلصانة، وهذا خاص بإعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية، والتى لها مشاكل ضخمة مع المستثمرين، ونحاول نحل بعض المشاكل، ودا حل مؤقت، فمن الضرورى التركيز على المواد الخام وندعمها فى الطاقة، واقعيًا نشتغل على القماشة اللى موجودة فى البلد. وأنا أدعم الصناعة اللى تقدر تجيب وفرة فى الإنتاج والتى تقدر تجيب عملة صعبة.