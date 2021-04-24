/628409/في-الذكرى-114-ألقاب-ينفرد-بها-الأهلي-على-مستوى-العالم

حقق الأهلي على مدار الـ 114عام، العديد من الإنجازات والبطولات للمارد الأحمر، منها الإنفراد بإنجازات وكسر أرقام قياسية، يستعرض دوت الخليج أرقام و إنجازات المارد الأحمر الفردية التي ينفرد بها الفريق الأحمر على غيره من المنافسين.

ويعد النادي الأهلي هو النادي الإفريقي و العربي الوحيد الفائز بلقب أفضل نادي في العالم من الإتحاد الدولي للتاريخ و الإحصاء برصيد مرتين في يونيو ٢٠٠٦ و يوليو ٢٠٠٧.

ألقاب فردية ينفرد بها الأهلي

وأحتل النادي الأهلي الأكثر تتويجاً بالبطولات القارية في العالم من عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٦ و حالياً ضمن أكثر ٣ أندية تتويجا بالبطولات القارية في العالم.

و يعتبر الأهلي هو النادي العربي الإفريقي الوحيد المصنف من France Football ضمت أعظم ٢٥ نادي في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم.

ويعتبر المارد الأحمر هو النادي الأكثر تتويجاً بمجمل البطولات في العالم طبقا لصحيفة Mirror الإنجليزية العالمية.

و يعد النادي الأهلي من ضمن أكثر ٣ أندية في العالم في عدد المشاركات في كأس العالم للأندية برصيد ٦ مشاركات.

وحقق الأهلي لقب أفضل نادي في إفريقيا من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على مدار التاريخ برصيد ٥ مرات.

يعتبر الأهلي النادي الوحيد في العالم الذي يمتلك ٣ لاعبين شاركوا في ١١ مباراة في تاريخ كأس العالم للأندية منذ نشأة البطولة.

ويعد المارد الأحمر هو نادي القرن العشرين في إفريقيا من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم و متصدر تصنيف أندية إفريقيا في القرن الـ ٢١ حتى الآن.

يعد حسن حمدي رئيس الأهلي التاريخي هو أفضل رئيس في تاريخ أندية إفريقيا وذلك من خلال الإتحاد الإفريقي لكرة القدم و الحائز على وسام الإستحقاق الذهبي.

يعتبر المارد الأحمر أكثر نادي في التاريخ فاز لاعبيه بالجائزة برصيد ٦ نسخ، ويعد محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق هو أكثر لاعب فائز بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا في التاريخ برصيد ٤ مرات.

يعد مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي كما يلقبه الجمهور، هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال إفريقيا و السوبر الإفريقي و إجمالي البطولات القارية في تاريخ إفريقيا.

ألقاب الأهلي في العالم

ويعد مدافع المارد الأحمر وائل جمعة، هو اللاعب الأكثر تتويجاً بدوري أبطال إفريقيا و السوبر الإفريقي و إجمالي البطولات القارية في تاريخ إفريقيا.

و على مستوى الألعاب الجماعية يعد الأهلي هو الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في الألعاب الجماعية بإجمالي ٧٢ بطولة كأكبر نادي رياضي بشكل عام في تاريخ إفريقيا و ليس أكبر نادي كرة قدم فقط.