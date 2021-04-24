محافظ الوادى الجديد يدشن 6 حافلات جديدة لنقل المواطنين

جدة - نرمين السيد - دشن محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط اليوم السبت، 6 حافلات جديدة لخدمة قطاع النقل بالمحافظة بخط (الخارجة / القاهرة) ـ و(الداخلة / القاهرة) ضمن حافلات شركة الصعيد للنقل العام.





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