محافظ أسوان: تطوير الطريق الدائرى بنصر النوبة بتكلفة 136 مليون جنيها

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية اليوم السبت، بدء مشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى (بلانة / كلابشة) بمركز نصر النوبة بطول 50 كيلو متر بتكلفة إجمالية 136 مليون جنيه ،وتتضمن المرحلة الأولى طول 12 كيلو مترا وحارتين بعرض 7.5 أمتار بتكلفة 38 مليون جنيه لرفع الكفاءة والرصف ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام الحالى.





وأكد المحافظ، أنه من المقرر البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بطول 38 كيلو متر ،وتتضمن إنشاء حوائط ساندة خراسانية مدعمة بخوازيق بعمق 16 مترا لحماية الطريق من الانهيارات المستقبلية وخاصة أنه ملاصق للترعة الرئيسية بتكلفة 98 مليون جنيها، لافتا إلى أنه تم إعطاء الأولوية فى مشروعات التطوير ورصف الطرق طبقًا للاحتياجات الجماهيرية والتى تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة ومنع تكرار الحوادث. جدير بالذكر أن أعمال رصف الطريق الدائرى تشمل إزالة طبقات الأسفلت المتهالكة بسمك 11 سم ،ثم رصف طبقتين جدد مع إنشاء الحوائط الساندة بالخوازيق بإجمالى 3.800 خازوق وتوريد طبقة أثاث جديدة بسمك متوسط 30 سم، إضافة إلى تنفيذ أعمال التخطيط النهائية للطريق والعواكس واللافتات التحذيرية، فيما يجرى إنشاء كمرات رابطة بـ 3 مناطق بالطريق بمنسوب الأسفلت الجديد.

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