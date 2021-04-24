محافظ قنا: حريصون على تقديم أوجه الرعاية الصحية لمرضى كورونا

جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا، اليوم السبت، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مستشفى حميات فرشوط ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفى فرشوط المركزى وأقسام استقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وتابع المحافظ، خلال الجولة، توافر المستلزمات الطبية بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية المستشفى وأعمال النظافة والتعقيم والتخلص الآمن من النفايات الخطرة واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات، كما اطمأن من المرضى على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.
وأكد المحافظ استكمال أعمال رفع كفاءة مبنى مستشفى حميات فرشوط المكون من 5 طوابق على مساحة حوالى 2.000 متر مربع والذى تم تجهيزه لاستقبال وعزل المصابين بكورونا، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تقوم بتجهيز المبنى بالإجهزة الطبية اللازمة بطاقة 170 سريرًا منها 38 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى تجهيز شبكة غازات وأجهزة تنفس صناعى.
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