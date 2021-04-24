سفير الأردن بالقاهرة: استئناف النقل البحري بين العقبة ونويبع  

أعلن السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، عن استئناف رحلات شركة الجسر العربي للملاحة غدٍا الأحد بين العقبة ونوبيع بعد انقطاع دام لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا مشيرا إلى أهمية القرار الذى يساعد على نقل التجارة والمواطنين بين البلدين.
وكشف العضايلة، في تغريدة على حسابه على توتير، أنه "قريبا سيتم بدء عمليات نقل الركاب بين (#الأردن_#مصر_ #العراق)".
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي "ضمن أطر التكامل والشراكة الثلاثية المنشودة".
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