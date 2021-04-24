/628411/محمد-الباز-يهاجم-محمد-رمضان-كفنه-أمام-قبر-الطيار-أشرف-أبو-اليسر

علق رئيس مجلس إدارة الدستور، الكاتب الصحفى، محمد الباز، فى منشور له عقب وفاة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، قائلًا:” توفي الطيار أشرف أبو اليسر، الذي وضعته الأقدار فى طريق محمد رمضان، حيث قلبت حياته رأسا على عقب”.

محمد الباز: الطيار أشرف أبو اليسر خسر حياته بسبب صور وفيديو محمد رمضان

وتابع الكاتب الصحفى محمد الباز،قائلًا:” بسبب بعض صور سمح له بالتقاطها فى كابينة طائرته انهارت حياته وحياة عائلته، فقد وظيفته وخسر عمره الذى قضاه فى عمل أحبه.

وأضاف الكاتب الصحفى محمد الباز، قائلًا:” الموت بيد الله ما فى ذلك شك، لكن أشرف أبو اليسر مات مقهورا بسبب محمد رمضان. القهر فطر قلبه وكسر ظهره.

وتابع:” قبل أيام من وفاته عرف أبو اليسر أن المحكمة الاقتصادية حكمت له بتعويض ٦ مليون جنيه ضد رمضان، يومها سخر الممثل وقال أن هذا حكم أول درجة”.

محمد الباز يوجه نصيحة إلى محمد رمضان

واستكمل الكاتب الصحفى محمد الباز، حديثه:” بعد موت أشرف أبو اليسر، وإذا أراد رمضان أن يقبله الله ويقبله الناس، فليس عليه إلا أن يذهب إلى قبر الطيار المقهور ويقرأ له الفاتحة ويطلب منه العفو والسماح، يذهب اليه وكأنه يحمل كفنه، لأنه من أكثر من زاوية هو من قتله”.

وأختتم رئيس مجلس إدارة الدستور:” لو كنت مكان محمد رمضان لما سعيت الى استئناف الحكم، كنت سأذهب الى عائلة أشرف أبو اليسر وأقدم لهم كل ما يريدونه، حتى لو أصروا على مبلغ التعويض كاملا”.

وقال:” على محمد رمضان أن يشترى نفسه، فخسارته بدأت وأعتقد أنها ستستمر لو أصر على عنده وعناده وتجبره وجرأته على الجميع”.