حسام المندوه: الأم عمود الخيمة فى البيت ودورها أهم من الأب «فيديو»

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أكد النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الأمهات هن العنصر الأساسي فى العملية التعليمية فى المنزل، نظرًا لانشغال الأب الدائم بالعمل بعيدًا عن الأسرة، مشيرا إلى أن دور الأم أهم من الأب فى العملية التعليمي.

بناء جسر من الثقة بين المعلم وولي الامر

ووجه النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، رسالة للأمهات قائلا:”دورك مهم أعرفي أزاي تلعبية”،مشددا على ضرورة بناء جسر من الثقة بين المعلم وولي الأمر لاشتراكهم فى استثمار واحد وهو الطفل، لافتا إلى أن الطفل إن لم يجد البيئة المناسبة فى المنزل للتعلم ،سيؤثر ذلك على دور المعلم فى المدرسة.

أهمية المهارات التواصل لدي المعلم

وأكد حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب على ، أهمية تنمية مهارات التواصل لدي المعلم ،وعمل تنمية بشرية لأولياء الأمور لتيسير التعامل مع الأطفال واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع المنهج.

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جاء هذا خلال نقاش ثري أجراه النائب حسام المندوه مع مدير تحرير موقع دوت الخليج محمود فايد، حيث ناقش اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري منها مثل قضية التعليم حيث تهم المجتمع المصري ككل

وأشاد النائب حسام المندوه عضو مجلس النواب، بالمنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية والأرضية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم واصفا إياها بالرائعة ،لافتا إلى وجود مشكلة أننا عندما قمنا بزيارات ميدانية فى دائرتي بولاق الدكرور ومناطق آخري وسألنا الطلبة وأولياء الأمور عن مدي استفادتهم من هذه المنصات والقنوات نجد الإجابة ليست بنفس قدر المردود المتوقع من هذه الجهود المبذولة ، وعندما سألتهم ليه مبتستفيدوش من هذه المنصات أجابو " بنزهق" ومن هنا لابد من استخدام هذه المنصات والقنوات فى ان يكون العليم ممتع وان يكون هناك أبهار بصري يجذب الاطفال للمشاهده بدل مشاهدة الافلام الكرتونية، مشيرا إلى ظهور مصطلح "التعليم الممتع" حول العالم ويهدف إلى أن لا يكون تعليم فقط أو أمتاع فقط .

ولفت حسام المندوه إلى أن محتوي الفلاشة هو تحويل المنهج الدراسي وتقديمة بشكل ممتع للطالب ، مثل أن يكون هناك درس معين عن الزراعة والحقل والمنتجات الزراعية والفلاح ودوره فى المجتمع ، إذا قرأها الطالب كمعلومة لن يتسفيد منها او شرحت بشكل جاف لن يستخلص القيمة الحقيقية من هذا الدرس ،لذلك لابد من تمثيل المشهد أمام الطلبة من خلاللا إرتداء المعلم ملابس الفلاح داخل استديوهات تكون فى مؤسساتنا التعليمية وزراعة الأرض واجراء حوار مع فلاح آخر والذي سيقوم به معلم آخر بحيث يستمتع الطالب مما سيثل ربط ذهني جيد بين المعلم والفلاح ،

وقال المندوه عن التعليم عن بعد " البعد جفا" ف استخدام هذه الامثلة يخلق حالة جديدة من الجذب ليشاهد ويستمتع لأنه إذا استمتع تأكد من انه تعلم ، هذا هو محتوي الفلاشة ، فى محاولة لتوضيح فكرة معينة أو تصور معين يمكن من خلال استخدام الالصول الثابتة فى الاستثمار فى التعليم المصري الحالي ، من وجود استديوهات و منصات ضخمة .