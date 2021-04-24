/628407/حازم-إمام-الزمالك-شيلني-كل-فشله-ومش-راجع-غير-علي-رئاسة-النادي

أكد حازم إمام لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأسبق، في ضيف حلقة اليوم ببرنامج " قصة ولعبة " مع سيف زاهر، أنه لم يجد نفس المتعة التى وجدها حينما كان لاعبا فى كرة القدم، فى أى من المناصب التى شغلها بعد الاعتزال، سواء العمل الخدمى أو الإعلامى أو الإدارى.

قال: " الفترة التي قضيتها في كرة القدم مش ممكن تتعوض، وسنوات اللعب تمر بسرعة الصاروخ، ياريتنى كنت لسه بلعب، لأنها المهنة الوحيدة التى لا يمل منها صاحبها".

واكمل: "اعتزلت فى التوقيت المناسب، الجماهير حملتنى كل حاجة فى سوء مستوى الزمالك، لكن بعد اعتزالى بموسم واحد تراجع الزمالك أكثر، وتأكد الجميع أننى لم أكن السبب، الفريق كان يمر بمرحلة صعبة جدا، والجماهير طيبة تنساق وراء أى ادعاءات علي الساحة".

وزاد: " لن أخوض انتخابات فى اتحاد الكرة أو الزمالك مرة أخرى على منصب العضوية بعدما تعرضت لضغوطات كبيرة وتهميش خلال تجربتي الأخيرة ".

وأردف: "العمل العام صعب جدا وعن تجربة الواحد بيروح فى الرجلين، إذا عدت للعمل العام مرى أخرى لن يكون إلا على مقعد الرئيس فى الزمالك".

فترة الإحتراف في أوروبا

وأختتم: " إلى أنه فضل الانتقال للدورى الإيطالى على عرض مانشستر يونايتد بسبب جدية العرض الإيطالى فيما كان طلب اليونايتد أن أخضع لفترة معايشة أو اختبار، وقتها كان الاحتراف لم يكن بهذا الاهتمام، ولم يكن معى مدير أعمال أو وكيل ذكي، فاختارت الرحيل للدورى الإيطالي".