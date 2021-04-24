/628410/بالصور-منطقة-الدقهلية-للجودو-تكرم-أبطالها

نظمت منطقة الدقهلية للجودو مساء اليوم السبت الموافق ٢٤ أبريل احتفالية كبيرة بنادي جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة لتكريم عدد من أبطال المنطقة في الجودو على مستوى الجمهورية والعرب.. من مختلف الأعمار.

وقد قام رئيس اتحاد مصر للجودو، مطيع فخر الدين، بتكريم 150 لاعب ولاعبة ممن حققوا بطولات ومراكز متقدمة في الجودو ومنحهم شهادات تقدير ودروع ومكافآت مادية تشجيعا لهم على رفع اسم منطقة الدقهلية عاليا سواء على مستوى الجمهورية أو الوطن العربي.

وأكد العميد عادل الهلالي، رئيس منطقة الدقهلية للجودو، أن الدولة تعمل على تطوير الرياضة والنهوض بها لتأخذ هذه اللعبة الرياضية مكانتها في المنافسات المحلية والدولية واستثمار طاقات الشباب وحسن توجيهها وتوظيفها بما يعود بالمنفعة عليهم وعلى المحافظة، خاصة وأن الشباب هم المستقبل الكبير للوطن.

قال "الهلالي": "إننا نعمل من أجل شباب وبراعم المنصورة المتميزين في مختلف الألعاب التي ننافس عليها على المستويين المحلي والدولي".

الحاضرين بالحفل التكريمي

حضر حفل التكريم المهندس مطيع فخر الدين، رئيس الاتحاد المصري للجودو ونائب الاتحاد العربي للجودو، والعميد عادل الهلالي، رئيس منطقة الدقهلية للجودو، وعلاء الشربينى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور طارق باشا، وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد رمضان، مدير إدارة الرياضة، والنائب طارق عبدالهادى، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشباب بالمجلس ورئيس نادى جزيرة الورد، وإيهاب صفوت فودة، رئيس نادي الحوار، وجميع رؤساء نوادي المنصورة الرياضية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.