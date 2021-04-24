/628412/حسام-المندوه-مدافعا-عن-المدارس-الخاصة-مصروفاتها-متدنية-جدا

تحدث النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن بعض المشاكل التي تواجه العملية التعليمة، والتطرق إلى مشاكل المدارس الخاصة وإرتفاع تكاليفها التي يشكو منها المواطن على الدوام، والحديث أيضا عن ضرورة تغيير الصورة الذهنية للمواطنين بشأن التعليم الفنى.

حسام المندوه: نسبة قليلة من المدارس الخاصة تكاليفها مرتفعة

وعلق عضو لجنة التعليم النائب حسام المندوه عن إرتفاع مصاريف المدارس الخاصة، قائلا" أنه لا يجب أن نتحدث عن شيء دون أن نعلم، يوجد قطاع كبير من المدارس الخاصة تكاليفها بسيطة، وتوجد نسبة قليله منها مصاريفها مرتفعة، وذلك على حسب ما يتم تقديمه من خدمات، كما أن القانون يتيح لها ذلك، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد التكلفة الخاصة بهذه المدارس".

حسام المندوه: المدارس الخاصة ملتزمة بتقديم الخدمات للطلاب

وتابع المندوه حديثه،" المدارس الخاصة ملتزمة بتوفير كافة الخدمات التي تعلن عنها للطلاب، ومن وجهة نظري أن التعليم الخاص يقوم بدور هام في العملية التعليمية في مصر، فإلغاء التعليم الخاص في مصر يتسبب في حدوث إنهيار في المنظومة، لانه يحمل جزء كبير، كما أنه يسمح بحدوث منافسة مع المدارس الحكومية لتطوير ذاتها".

حسام المندوه: المدارس الخاصة تتعامل بإنسانية مع أولياء الأمور

وطالب النائب حسام المندوه بعدم الهجوم على أصحاب المدارس الخاصة، قبل معرفة كم الخدمات التي تقدمها للطلاب قائلا،" قبل أن نهاجم أصحاب المدارس الخاصة ونطبق عليهم "جزارين" يجب معرفة أولا ما تقدمه مدارسهم للطلاب وبعد ذلك يتم الحكم، ويوجد تعامل إنساني من قبل المدارس مع أولياء الامور وخاصة في الفترة السابقة مع ظهور فيروس كورونا".