/628413/شادي-محمد-الكابتن-التاريخي-للزمالك-معاه-4-بطولات-وأنا-معايا-19-بطولة
فجر شادي محمد العديد من المفاجآت خلال اللقاء مع إيناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة و الجريئة المذاع عبر قناة القاهرة والناس في شهر رمضان الكريم.
رد على سؤال ماذا أخذت من الأهلي قال : " أنا أخذت قيمة داخل المجتمعة بسبب النادي الأهلي، النادي الأحمر تسبب في تواجد أولادي داخل القلعة الحمراء". وواصل شادي: " أنا جزء، لكن الجزء الأكبر للجماهير و النادي، على سبيل المثال أنا لا تمثل لي الأموال أي قيمة، وأنا راضي عن ذلك، وهذا ماتربيت عليه ، والفريق الأحمر خيره عليا أكتر".
وتابع : " الكابتن التاريخي للزمالك أخذ 4 بطولات وأنا19 بطولة حصدتها مع المارد الأحمر ، وأعترف أن النادي الأهلي هو السبب في كل الخير الذي أعيشه اليوم". وواصل شادي محمد : " مرتضى منصور لم يكن معي جيدا في البداية، بل كان متجاوزا في حقي وأنا لا أخشى أحد ولا على راسي بطحة، وكامل خلافاتي مع مرتضى منصور أنها تخطت الحدود".
وأختتم: " البيوت حرمات، و أنا دمي حر ، مبستحملش حاجة تتقال عليا، والأمر وصل أنه تلفظ بالوصول للغرف النوم، وهذا لن أقبله لأنه لا يوجد شخص يستطيع فعل ذلك ، في الأخير تنازلت عن القضايا ضده لكنه كان صاحب الموقف الأقوى".
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