/628414/رامز-جلال-يدفع-معتصم-النهار-ويعرضه-للخطر

دفع الفنان رامز جلال، الفنان السوري معتصم النهار بكل قوته بمساعدة فريق عمله، بعدما تراجع معتصم النهار وحاول البقاء داخل الكبسولة، الأمر الذي عرضه للخطر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب رامز عقله طار في الفنان السوري معتصم النهار، بعدما تم دفعه بقوة للمرة الأولى في البرنامج ليقع داخل المسبح على ظهره.

معتصم النهار

حل الفنان معتصم النهار ضيفًا على برنامج رامز عقله طار ليكون الضحية الثانية عشر لرامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو، أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، وكانت دينا الشربيني سادس الضحايا، ونجم المنتخب السعودي فهد المولد السابع، بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" ثامن الضحايا، بينما كان التاسع نجم الكوميديا محمد هنيدي، والفنان الشاب أحمد مالك كان عاشر الضحايا، وكان إسلام إبراهيم الضحية الحادية عشر.

رامز جلال يسخر من وسامة معتصم النهار

لن يسلم ضيف رامز جلال من سخريته على الإطلاق، ليقع معتصم النهار تحت أنياب رامز جلال اليوم، الذي قال عنه: “تروح فين انت جمب أمير كرارة ولا ياسر جلال”.

الجدير بالذكر، أن الفنان رامز جلال يستقطب العديد من نجوم الفن والرياضة من جميع أنحاء الوطن العربي على مدار الحلقات القادمة، وذلك من خلال الحيلة التي استخدمها العام الحالي والتي بدأت بالفنان حسن عسيري داخل مدينة الملاهي.