/628416/شادي-محمد-يكشف-عن-حقيقة-تعاطي-المخدرات-قبل-الظهور-على-قناة-الأهلي

فجر شادي محمد العديد من المفاجآت خلال اللقاء مع إيناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة و الجريئة المذاع عبر قناة القاهرة والناس في شهر رمضان الكريم منها أنه لم يتقدم ببلاغ ضد الأهلي في مشكلة قناة النادي، وحديثه عن تعاطي المخدرات قبل الظهور على قناة النادي الأهلي.

قال: " البعض عندما أختلفت معهم ذهبوا لتلك المنطقة منها تعاطي المخدارات داخل المارد الأحمر، وأنا لم أفعل ذلك، لأنني أشارك في بطولات عالمية منها كأس العالم و إفريقيا، وإذا كان هناك ما يدعو للذلك بالتأكيد كان سيتم كشفي".

تصريحات مثيرة من شادي محمد مع شيخ الحارة

وواصل ساخرا من شيخ الحارة: " كنا بنضرب أحجرة قبل الطلوع على القناة في النادي الأهلي، ماذا تقول، بالتأكيد هذا لم يحدث ولن يحدث داخل القلعة الحمراء". وعن علاقاته مع أحمد شوبير: " الناس أستغربت من العلاقة بيني وبين أحمد شوبير، والحقيقه أنني لم أطلب منه الوساطة من أجل العمل داخل الأهلي وإن حدث ذلك ، فلا يوجد ما يمنع ذلك لكنه لم يحدث".

وردا على سؤال ماذا أخذت من الأهلي قال : " أنا أخذت قيمة داخل المجتمعة بسبب النادي الأهلي، النادي الأحمر تسبب في تواجد أولادي داخل القلعة الحمراء". وواصل شادي: " أنا جزء، لكن الجزء الأكبر للجماهير و النادي، على سبيل المثال أنا لا تمثل لي الأموال أي قيمة، وأنا راضي عن ذلك، وهذا ماتربيت عليه ، والفريق الأحمر خيره عليا أكتر".

وتابع : " الكابتن التاريخي للزمالك أخذ 4 بطولات وأنا19 بطولة حصدتها مع المارد الأحمر ، وأعترف أن النادي الأهلي هو السبب في كل الخير الذي أعيشه اليوم". وواصل شادي محمد : " مرتضى منصور لم يكن معي جيدا في البداية، بل كان متجاوزا في حقي وأنا لا أخشى أحد ولا على راسي بطحة، وكامل خلافاتي مع مرتضى منصور أنها تخطت الحدود".

وأختتم: " البيوت حرمات، و أنا دمي حر ، مبستحملش حاجة تتقال عليا، والأمر وصل أنه تلفظ بالوصول للغرف النوم، وهذا لن أقبله لأنه لا يوجد شخص يستطيع فعل ذلك ، في الأخير تنازلت عن القضايا ضده لكنه كان صاحب الموقف الأقوى".