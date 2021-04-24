/628418/حسام-المندوه-الصنايعية-أساس-التطوير-في-العالم-والتعامل-مع-خريجي-الدبلومات-سيء

تحدث النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في لقاءه مع موقع دوت الخليج الأخباري والذي أداره الكاتب الصحفي “محمود فايد”، عن بعض المشاكل التي تواجه العملية التعليمة، والتطرق إلى مشاكل المدارس الخاصة وإرتفاع تكاليفها التي يشكو منها المواطن على الدوام، والحديث أيضا عن ضرورة تغيير الصورة الذهنية للمواطنين بشأن التعليم الفنى.

حسام المندوه يوجه بضرورة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني

قال عضو مجلس النواب حسام المندوه،" مهم تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، لانه قاطرة التنمية التي تؤدي إلى التقدم والإذدهار، فمن خلال مداخلتي مع وزيرة الثقافة، تحدثت معها على الثقافة والفنون كقوة ناعمة قادرة على تغيير نمط التفكير تجاه التعليم الفني، حيث يوجد تعامل مع خريجي الدبلومات المدارس الفنية غير جيد، بالرغم أنه لا يوجد تطوير في العالم بدون الصنايعية والتي لهم دور هام في تقدم المجتمع، فدور التعليم الفني يتمثل في " تخريج بلية الفاهم وليس بلية اللي مش فاهم".

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وأضاف النائب حسام المندوه،" قرأت دراسة في أحد الكتب تقول" الصنايعي المتعلم قدره يساوي أكبر ماكينة تكنولوجيا، لانه إستثمار حقيقي، وهي نقطة لا غير مفهومة لدى الكثير من المواطنين".

حسام المندوه: سوق العمل متعطش للفنيين والمهنيين والصنايعية

وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان،" توجد نقطة هامة وهي خريج المدرسة الفنية يجد وظيفته حال تخرجه، وهذا يفسر أن سوق العمل متعطش للفنيين والمهنيين والصنايعية، ومن اجل التعليم بجودة تأتي فكرة قانون هيئة الضمان والجودة للتعليم الفني، والذي نناقشه الان واقتربنا من الانتهاء منه، وبه سوف يتم ضمان جودة عاليه من خريج واعي وفاهم ومؤهل لعمله، وذلك سوف يعيد شعار "صنع في مصر".