معتصم النهار يثور على رامز جلال

ثار الفنان السوري معتصم النهار على الفنان رامز جلال بعدما دفعه من خارج الكبسولة ليسقط في المسبح، ما تسبب في فزعه واشعال غضبه تجاه رامز بعدما كشف عن وجه.

دوت الخليج يرصد رد فعل الفنان السوري معتصم النهار بعد مقلب رامز عقله طار، بعدما عاش دقائق من الرعب انتهت بدفعه في المياه بكل قوة.

رد فعل معتصم النهار في رامز عقله طار

لاحق معتصم النهار رامز جلال ليقتنص حقه منه، إلا أن طاقم العمل تدخل ليقف حائل بينه وبين رامز، الذي توسل إليه كي يسامحه وبالفعل تغاضى “النهار” عن الموقف الذي وقع داخله.

كان قد حل الفنان معتصم النهار ضيفًا على برنامج رامز عقله طار ليكون الضحية الثانية عشر لرامز جلال في البرنامج، الذي استقطب خلاله رامز العديد من نجوم الفن والرياضة.

تدور فكرة برنامج رامز عقله طار حول اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو الإعلام أو الرياضة، ويتم ﺗوصيله إلى مدينة الرياض من أجل افتتاح ملاهي ترفيهية في المملكة العربية السعودية، ثم يتم استدراجه من أجل الإيقاع به في المقلب، حيث يتعرض لمواقف مفاجئة لا يتوقعها في جو مليء باﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب للضيف.