شادي محمد:جلست بدون عمل 3 سنوات بسبب الأهلي.. ورمضان صبحي غلطان

/628420/شادي-محمدجلست-بدون-عمل-3-سنوات-بسبب-الأهلي-ورمضان-صبحي-غلطان

فجر شادي محمد العديد من المفاجآت خلال اللقاء مع إيناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة و الجريئة المذاع عبر قناة القاهرة والناس في شهر رمضان الكريم، منها حديثه عن دعم محمود طاهر في انتخابات القلعة الحمراء، ويكشف عن حقيقة رفضه لعروض رمضان صبحي من بيراميدز.

وقال شادي محمد : " لو عرض عليا عرض رمضان صبحي لن أقبله، اللي بيخسر النادي الأهلي بيخسر كتير أوي".

وتابع شادي: " إذا عاد بي الزمن مرة أخرى لن أعلن وجهتي في دعم الإنتخابات لأنني جلست في بيتي 3 سنوات بدون عمل بسبب تلك الأمور".

وواصل: " ارى أن سيد عبدالحفيظ نااجح في مجاله لكني ارشح لتولي مدير الكرة كلا من حسام غالي وشئ طبيعي أن يصبح عضو مجلس نواب ومدير كرة، وكذلك يستطيع شادي محمد تولى المنصب".

شادي محمد يفتح النار على رمضان صبحي

وأضاف: " محمود الخطيب حبيبي، واستطاع تحقيق الكثير من الإنجازات و البطولات، ويشرفني أدافع عنك في كل مكان لأنك تمثل النادي الأهلي، واعتذر لك على الهواء مباشرة , وأطلب منك السماح في الشهر الكريم".

وتابع: " البعض عندما أختلفت معهم ذهبوا لتلك المنطقة منها تعاطي المخدارات داخل المارد الأحمر، وأنا لم أفعل ذلك، لأنني أشارك في بطولات عالمية منها كأس العالم و إفريقيا، وإذا كان هناك ما يدعو للذلك بالتأكيد كان سيتم كشفي".

وأضاف ساخرا من شيخ الحارة: " كنا بنضرب أحجرة قبل الطلوع على القناة في النادي الأهلي، ماذا تقول، بالتأكيد هذا لم يحدث ولن يحدث داخل القلعة الحمراء". وعن علاقاته مع أحمد شوبير علق شادي: " الناس أستغربت من العلاقة بيني وبين أحمد شوبير، والحقيقه أنني لم أطلب منه الوساطة من أجل العمل داخل الأهلي وإن حدث ذلك ، فلا يوجد ما يمنع ذلك لكنه لم يحدث".

وردا على سؤال ماذا أخذت من الأهلي قال : " أنا أخذت قيمة داخل المجتمعة بسبب النادي الأهلي، النادي الأحمر تسبب في تواجد أولادي داخل القلعة الحمراء".