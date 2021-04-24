وزير النقل : تحويل ورش كوم أبو راضى إلى شركة صناعات السكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - كما تفقد ورش كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، لمتابعة أعمال مشروع تجديد وتطوير وتحسين العربات الدرجة الثالثة والتى تشمل إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب والشبابيك واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الانارة، وتجديد الأرضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد.

وتفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة وشاهد مراحل تطوير العربات وكذلك العمرات المختلفة، ووجه بضرورة الاهتمام بضبط الجودة وأن تكون كل الأعمال على أعلى مستوى لإحداث نقلة نوعية فى مستوى وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية، مشيرا إلى أن الخطة تشمل إلى جانب تطوير الأسطول الحالى توريد وتصنيع 1.300 عربة سكة حديد جديدة للركاب ضمن العقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية، والتحالف الروسى المجرى والتى وصل منها حتى الآن 301 عربة وكذلك التعاقد على توريد عدد 6 قطارات جديدة مع تالجو الإسبانية العالمية.

وفى لقائه مع العاملين والفنيين والمهندسين بالورشة، أكد وزير النقل على الأهمية الكبيرة لورشة كوم أبو راضى باعتبارها عصب التأمين الفنى للعربات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بعدم سير أى عربة قديمة على خطوط السكك الحديدية بنهاية ديسمبر 2021، وأن تكون كل العربات بالخطوط المختلفة أما عربات جديدة أو مجددة وهو ما يتطلب أن يكون العمل على مدار الساعة، وأن يتم تكثيف توريد المهمات لزيادة إنتاجية هذه الورشة والورش الأخرى.

وأضاف أنه تعهد عندما تولى حقيبة وزارة النقل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى بأن تكون هيئة السكك الحديدية فى طليعة الهيئات التى تخدم المواطنين وذلك بسواعد أبنائها، لافتاً إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشمل 5 عناصر هى الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشرى، مشيرا إلى عدم تخريد أى عربة سكة حديد إلا فى حالة عدم الصلاحية الفنية لها وعدم قابليتها للتطوير والتجديد، وأكد على تنفيذ مشروع عملاق لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط كما تم وضع خطة لإزدواج الخطوط المفردة وتحديث نظم الإشارات بها، ثم تطرق الوزير إلى تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتقفيف العنصر البشرى عن طريق الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية وكذلك تطوير كافة مستشفيات السكة الحديد، وإمداد الورش المختلفة بعربات إسعاف للارتقاء بالمنظومة الطبية للعاملين بالسكة الحديد، كما أكد الوزير على الاستفادة من كل العاملين ذوى الخبرات فى قطاع السكة الحديد بالتزامن مع تثقيف وتدريب العنصر البشرى الحالى.

ونوه إلى أنه تم افتتاح المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة، وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة ومن المخطط تخريج أول دفعة من هذا المعهد العام الحالى، كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديده تماما تضمن الحصول على أفضل العناصر المتقدمة حيث يتم تدريب هذه العناصر الجديدة من المهندسين بالكلية الحربية، أما الفنيين فيتم تدريبهم فى معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه تم وضع آلية لعدد من الحوافز المرتبطة بالإنتاج لكل طوائف التشغيل، مؤكدا على أهمية عمل لجنتى الحوافز والمشتريات واللتان تتكونان من عدد من العاملين بالورشة، وشدد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل على زياد إنتاجية الورشة خصوصًا، وأن الدولة وفرت كل الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية.

كما أكد الوزير على أهمية توسعة المساحة الكلية للورشة والتطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد على تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية والتى تشمل تطوير البنية التحتية، والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها على احدث نظم وتكنولوجيا صيانة وتطوير وعمل العمرات لأسطول الوحدات المتحركة، مشيراً إلى ضرورة الاستعانة بشركات قطاع خاص لمساعدة هيئة السكك الحديدية فى الانتهاء من تطوير وإعادة تاهيل وتجديد جميع أسطول العربات بالسكة الحديد قبل نهاية العام الجارى، وأعلن تحويل ورش كوم أبوراضى الى شركة صناعات السكك الحديدية.