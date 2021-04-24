فيديو.. مفتى الجمهورية: يجوز إفطار الطلاب فى رمضان بشروط

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عن حكم إفطار بعض الفئات فى نهار شهر رمضان، بضوابط محددة، مشيرا إلى أن كل إنسان مكلف حسيب نفسه فى ذلك، وهو أمين على دينه وضميره فى معرفة مدى انطباق الرخصة عليه وتقدير الضرورة التى تسوغ له الإفطار.





وخلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج "كُتب عليكم الصيام"، الذى يذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أوضح المفتى أن "الأخذ بالرخص فى الشرع ليس تفلتًا من التكليف ولكن بسبب الانتقال من حكم إلى حكم بسبب الأحوال الطارئة، ومن أجل ذلك وردت الرُّخَص فى الشريعة الإسلامية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه".

وتابع: "مما ورد من أمثلة فى ذلك: الفطر فى رمضان لأصحاب الأعذار؛ كالمريض والمسافر والشيخ الكبير والمرأة الحامل والنفساء والمرضع، ويقاس عليهم أصحاب المهن الشاقَّةِ التى يعسر الصوم مع مزاولتها".

وأوضح الدكتور شوقى علام: "يجوز للطلاب المكلفين الإفطار فى شهر رمضان، إذا كانوا يتضررون بالصوم فيه، أو يغلب على ظنهم ذلك بالرسوب أو ضعف المستوى الدراسى ولم يكن لهم بد من الاستمرار فى الدراسة، أو المذاكرة، أو أداء الامتحان فى رمضان، بحيث لو استمروا صائمين مع ذلك لضعفوا عن مذاكرتهم وأداء امتحاناتهم التى لا بد لهم منها".

وتابع مفتى الجمهورية أنه يجوز لهؤلاء الطلاب الفطر فى الأيام التى يحتاجون فيها للمذاكرة أو أداء الامتحانات احتياجًا لا بد منه، وعليهم قضاء ما أفطروه بعد رمضان عند زوال العذر، بحيث ينوون الصيام ولا يفطرون إلا إذا وقع الضرر الذى يمنع من التحصيل أو الامتحان كالإغماء مثلًا أو غيره.