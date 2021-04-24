مجدي الجلاد: اللَّهمَّ إنا نعوذ بك من محمد رمضان

/628425/مجدي-الجلاد-اللهم-إنا-نعوذ-بك-من-محمد-رمضان

كتب الكاتب الصحفى الكبير، مجدى الجلاد، منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلقًا على وفاة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وما تسببت فيه الأزمة فى تأخر الحالة الصحية للفقيد.

مجدى الجلاد: لوكنت مُشرعاً قانونياً لوضعت قانوناً يُحاسب من يقتل شخصاً قهراً

وقال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، منشورًا بعنوان قهر الرجال:” لو كنت مُشرعاً قانونياً، لوضعت قانوناً يُحاسب من يقتل شخصاً قهراً وكمداً وحُزناً، فليس شرطاً كي تقتل إنساناً أن تطعنه بسكين أو تطلق عليه النار، أو تخنقه، أو تحرقه، يكفي أن تفعل ما فعله الممثل محمد رمضان بالطيار "الطيب" أشرف أبواليسر الذي انتقل اليوم إلى رحمة الله عز وجل.

وتابع الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، قائلًا:” انظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال"

وأضاف:” وقهر الرجال هنا حالة تتجسد في ما حدث للطيار، الذي فقد وظيفته المرموقة ورزق أسرته، بسبب "تفاهة" ممثل، تمادى في غيه وكبره وغطرسته، وعاير الطيار بإلقاء الدولارات في المياه”.

واستكمل:” مصيبة محمد رمضان أن جهله جعل الحياة في نظره "أرقاماً"، هو مستعد لفعل أي شئ حتى يصبح "نمبر وان" ولو بالإدعاء والوهم، هو يظن أن ممتلكاته الفخيمة وسياراته الفارهة تضعه في مكانة راقية، بينما تضعه أعماله الهابطة وتصرفاته الصبيانية في الدرك الأسفل من الإنسانية، هو يؤمن أن النجاح والقيمة والتفوق تقاس بأرقام اللايك والشير، مع أن المحتوى الأكثر إباحية وإسفافاً هو الأكثر مشاهدة على شبكة الانترنت.

مجدى الجلاد: اللهم نعوذ بك من أفعال محمد رمضان

وأختتم الكاتب الصحفى مجدى الجلاد:” اللهم ارحم الراجل الطيب أشرف أبواليسر.. واللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال، ونعوذ بك من أفعال محمد رمضان..؟