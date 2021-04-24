/628417/حازم-إمام--الزمالك-لم-يحترم-ميدو-ولو-رجع-للتدريب-هارجع-معاه

أكد حازم إمام لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأسبق، في ضيف حلقة اليوم ببرنامج " قصة ولعبة " مع سيف زاهر، أن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب السابق، يدين الزمالك بالكثير من الاموال.

قال: " عودة ميدو للزمالك بعد الإحتراف في اوروبا، وكبر الدوريات بالقارة العجوز، والنجاح وترك العديد من البصمات في كل نادي لعب فيه".

وأضاف: " ميدو رجع للزمالك علشان هو بيحب النادي وكان نفسة يعمل حاجه للنادي، ويغير من موقف النادي في فترة الفريق كان متبهدل".

حازم إمام يتحدث عن ميدو

وأكمل: " ميدو لما مشي من الزمالك كان لاعب صغير في تاريخ الكرة وفي سنه، ولكن عاد للزمالك وهو كان كبير سناً وأسماً في كرة القدم حول العالم".

وزاد: " ميدو لمار جع تاني للزمالك بقيادة الفريق الأول كمدير فني، كان راجع ونفسة يقدم للنادي حاجه جديده من خبرتة في اوروبا، ومشي بأسوء الصور التي يمكن تكريم بها النادي لأبنه".

وأردف: " ميدو يدين الزمالك بمبالغ ضخمة وهو كلاعب، وهو مدير فني للفريق، ومشي من النادي في الحالتين ومخدش نص فلوسة وهنالك أرقام مهولة في المبالغ لايمكن الحديث عنها".

وأختتم: " لو ميدو رجع تاني للزمالك كمدير فني هرجع معاه، وكان نفسي نقعد فترة كبيرة مع الزمالك زي أي مدرب بياخد فرصته دلوقتي، بس احنا مقعدناش غير شهر".

واكمل: "اعتزلت فى التوقيت المناسب، الجماهير حملتنى كل حاجة فى سوء مستوى الزمالك، لكن بعد اعتزالى بموسم واحد تراجع الزمالك أكثر، وتأكد الجميع أننى لم أكن السبب، الفريق كان يمر بمرحلة صعبة جدا، والجماهير طيبة تنساق وراء أى ادعاءات علي الساحة".

وزاد: " لن أخوض انتخابات فى اتحاد الكرة أو الزمالك مرة أخرى على منصب العضوية بعدما تعرضت لضغوطات كبيرة وتهميش خلال تجربتي الأخيرة ".

وأردف: "العمل العام صعب جدا وعن تجربة الواحد بيروح فى الرجلين، إذا عدت للعمل العام مرى أخرى لن يكون إلا على مقعد الرئيس فى الزمالك".

حازم إمام فترة الإحتراف في أوروبا

وأختتم: " إلى أنه فضل الانتقال للدورى الإيطالى على عرض مانشستر يونايتد بسبب جدية العرض الإيطالى فيما كان طلب اليونايتد أن أخضع لفترة معايشة أو اختبار، وقتها كان الاحتراف لم يكن بهذا الاهتمام، ولم يكن معى مدير أعمال أو وكيل ذكي، فاختارت الرحيل للدورى الإيطالي".