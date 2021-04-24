/628423/أم-كلثوم-للملحن-الكبير-حلمي-بكر-اخرس-يا-قليل-الأدب

قال الملحن حلمي بكر أن موت الضمير اكثر ما يخيفه في الحياة، مشيرا إلى انه عندما يموت الضمير تموت الحياه.

حلمي بكر يفسر واقعة قفل التليفون في وجه أم كلثوم

وفسر الملحن حلمي بكر خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور واقعة قفل التليفون في وجه أم كلثوم قائلا" أنا قفلت التليفون في وش ام كلثوم رعبا منها ولم يكن غرور على الإطلاق، لأني ماكنتش مصدق أني بكلمها، وقولتلها " نعم يختي على سبيل الهزار فردت عليا وقالت: أخرس يا قليل الادب".

وأضاف الملحن حلمي بكر “عمار الشريعي كان من الملحنين الكبار الذي يعد إمتداد لطريق حلمي بكر”، مشيدا بكل من صلاح وفاروق الشرنوبي ووليد سعد وعمرو مصطفى.

برنامج العرافة

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.