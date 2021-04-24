عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة إنبي في الدوري

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي للفريق الأحمر في مواجهة إنبي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد كوكا و بيكهام في التشكيل الرسمي وجاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: كوكا ورامي ربيعة وبدر بانون وبيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية. خط الوسط الهجومي: وأفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا. خط الهجوم: محمد شريف.

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