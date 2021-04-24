/628429/محمد-فؤاد-لحلمي-بكر-مين-ولاك-علينا-والأخير-لو-رديت-عليه-هجرحه

رد الملحن الكبير حلمي بكر، على هجوم محمد فؤاد عليه عندما كان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين على قناة النهار وقال له " مين ولاك علينا أنت لا عاجبك فؤاد ولا حمو بيكا" قائلا،" كونه لا يعرف من ولاني عليه فهو تقصير في معلوماته، وانا مش هرد عليه لاني بحبه ولو رديت هجرحه".

حلمي بكر: محمد رمضان عنده خلل وأضاف حلمي بكر خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور، أن المهرجانات ما هي إلا فوضى للغناء، مؤكدا أن محمد رمضان يعيش حالة خلل في التعامل مع الناس وفي التعامل مع النجومية، ولقب نمبر وان يستحقه صابر الرباعي. برنامج العرافة يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.

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