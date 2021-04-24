صور .. اعتماد 100 قسم طبى بـ24 مستشفى بالشرقية 

جدة - نرمين السيد - اعتمدت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف منسق عام اللجنة الفرعية للزمالة المصرية، 100 قسم طبى فى 24 مستشفى عام ومركزى ونوعى بالمحافظة، وذلك فى تخصصات مختلفة منها "القلب، العناية المركزة، الباطنة، الجراحة العامة، جراحة التجميل، الأطفال، الكلى الصناعى، الرمد، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، التخدير، الأشعة، المعمل"، بالإضافة إلى اعتماد 15 مركزًا بالإدارات الصحية بالمحافظة، لتدريب أطباء صحة الأسرة ضمن برنامج الزمالة المصرية، وذلك فى خلال عام منذ بدء عمل اللجنة الفرعية للبرنامج بالمحافظة.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمواصلة ومتابعة اعتماد جميع الأقسام الطبية بالمحافظة للتدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مستشفى الزقازيق العام تم اعتماد تخصص الكلى الصناعى بها وهو قسم الكلى الوحيد المعتمد على مستوى مستشفيات محافظة الشرقية، هذا بجانب اعتماد تخصصات "القلب والأوعية الدموية، والجراحة العامة، والباطنة العامة، والعناية المركزة، والتخدير، والأطفال، والمعمل" بها ضمن برنامج الزمالة المصرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلى التدريب والتعليم الطبى للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للإرتقاء بمستوى الطبيب المصرى، ويتيح الفرص لـ 100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا، لرفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور فى الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصرى، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة والسكان دشنت فروع للزمالة المصرية بجميع محافظات الجمهورية تيسيراً على الأطباء، والحصول على التدريب المهنى، وتجنب مشقات الانتقال والسفر لمسافات طويلة، حيث إنه على مدار 22 عامًا لم يكن للزمالة المصرية سوى الفرع الرئيسى بالقاهرة.









وأطلقت الوزيرة منصة التعليم الإلكترونى للزمالة المصرية بالتعاون مع منصات التعليم الطبى العالمية، والتى تعد من الهدايا القيمة للأطباء واحتفالاً بيوم الطبيب المصرى، ويأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة للتدريب والتعليم الطبى المستمر، ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية، والعنصر البشرى، وبما يساهم فى رفع كفاءة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظات الجمهورية.

وقدم مسعود الشكر والتقدير لوزيرة الصحة على هذا الحلم والأمل الذى تحقق بفضل توجيهاتها، وعلى أيدى شباب مخلصين من أطباء هذا الجيل والخبرات الحالية الموجودة بوزارة الصحة، مؤكدًا على دعم الوزيرة المتواصل للأطباء، وجميع الفرق الطبية بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.