فيديو- «نعمل على استقرار الأسرة».. 50 ثانية تعرفك بواعظات الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وقالت إحدى الواعظات: "نحن واعظات الأوقاف، نعمل على استقرار الأسرة من خلال نشر معانى السكن والمودة والرحمة". وذكرت أخرى: "نقوم بدورنا فى خدمة المجتمع، نواجه زواج القاصرات وظاهرة الختان وسائر العادات السلبية".

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