الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 36 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، فيما يسود ليلا طقس معتدل على معظم الأنحاء، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 36 19

الإسكندرية 31 17

وادى النطرون 33 17

طنطا 34 18

شبين الكوم 36 19

دمنهور 32 18

بلطيم 33 17

مطروح 24 15

السلوم 25 15

سيوة 29 14

بورسعيد 31 19

دمياط 29 18

الزقازيق 36 19

المنصورة 36 18

الإسماعيلية 38 18

السويس 36 19

العريش 32 16

رفح 30 17

رأس سدر 28 22

نخل 36 24

نويبع 33 22

طابا 33 23

كاترين 30 22

الطور 30 23

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 24

الفيوم 38 22

بنى سويف 38 21

المنيا 38 21

أسيوط 38 22

سوهاج 39 23

قنا 39 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 28

ادفو 40 28

أبوسمبل 39 28

الوادى الجديد 38 24

شلاتين 34 23

ابو رماد 34 23

حلايب 31 24

رأس حدربة 31 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

مكة 39 27

المدينة 37 26

الرياض 38 24

المنامة 35 26

ابوظبى 40 26

الدوحة 38 25

الكويت 39 25

دمشق 34 14

بيروت 24 19

عمان 31 17

القدس 27 17

غزة 26 18

بغداد 39 24

مسقط 35 28

صنعاء 26 14

الخرطوم 39 29

طرابلس 21 15

تونس 24 16

الجزائر 20 13

الرباط 22 13

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

انقرة 18 09

اسطنبول 13 07

إسلام اباد 33 18

نيودلهى 38 20

جاكرتا 33 25

بكين 21 11

كوالالمبور 32 25

طوكيو 23 12

اثينا 18 11

روما 21 07

باريس 19 06

مدريد 18 12

برلين 11 01

لندن 12 04

مونتريال 14 05

موسكو 10 02

نيويورك 18 07

واشنطن 19 08

نواكشوط 26 19

اديس ابابا 23 14