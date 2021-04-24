/628424/حسام-المندوه-تطوير-البشر-أهم-من-الحجر-والعنصر-الاضعف-فى-العملية-التعليمية-هو-المعلم

قال النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ان المعلم هو العنصر الأضعف فى العملية التعليمية،مؤكدا على أن الطالب هو العنصر الاقوي حيت ، تتكون العملية التعليمية من المعلم والطالب والمنهج والذي يتم تطويره حاليا،لافتا إلى ان ضعف المعلم فى العملية التعليمية بسبب تغير النظام التعليمي فجأة،لذلك شدد على ضرورة تطوير وتدريب المعلم ليواكب التغير والتحول الرقمي.

فجوة بين ما تقولة الحكومة وما ينفذ على أرض الواقع

ولفت النائب حسام المندوه عضو مجلس إلي أن الدكتور طارق شوقي أكد على أن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين بدأ فى عمل دورات تدريبية وبرامج تأهيلية للمعلمين،مشيرا إلى أن ما يصدر عن الحكومة والوزارة ومجلس النواب إذا لم يكن هناك مردود على أرض الواقع ،اذا هناك فجوه بين ما يقال وما ينفذ ولابد من السير نحو الفجوة لغلق هذه الثغرة .

البشر هم المطورين للحجر

وأشار حسام المندوه عضو مجلس النواب إلى أنه اثناء افتتاح بعض المدارس فى بولاق الدكرور بحضور وزير التربيةوالتعليم ووزير التنمية المحلية ورئيس هيئة الابنية التعليمية ومحافظ الجيزة اللواء احمد راشد،إلى ان العنصر البشري ألأهم فى العملية التعليمية ،مؤكدا على أن تطوير البشر اهم من الحجر فالبشر هم المطورين للحجر .

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قال النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، أن وزير التربية والتعليم عندما دخل القاعة أهدي كل نائب فلاشة عليها بعض المقررات الدراسية والمناهج وجزء من بنك المعرفة،مشيرا إلى حديثه مع الدكتور طارق شوقي قائلا:” انا برضو لدي فلاشة محتواها بعنوان التعليم الجاذب”،مؤكدا على أن هذا العنوان يتسق مع سياسية الدكتور طارق شوقي وسياسة وزارة التربية والتعليم والأسس الحديثة لتطوير منهجية التعليم ،لافتا إلى أن اهتمامه بالتعليم وكل مايهم المواطن المصري والتعليم اهم ما يهم المواطن .

وقال المندوه عن التعليم عن بعد " البعد جفا" ف استخدام هذه الامثلة يخلق حالة جديدة من الجذب الجيد ليشاهد ويستمتع لأنه إذا استمتع تأكد من انه تعلم ، هذا هو محتوي الفلاشة ، فى محاولة لتوضيح فكرة معينة أو تصور معين يمكن من خلال استخدام الالصول الثابتة فى الاستثمار فى التعليم المصر