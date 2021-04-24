/628432/مسلسل-موسى-الحلقة-12-مشاجرة-جديدة-لمحمد-رمضان-في-السوق

مسلسل موسى الحلقة 12 بدأت الأحداث بموقف طريف من موسى "محمد رمضان" اثناء شراءه حذاء من إحدى المحلات بسوق باب اللوق، بعدما اعطته المعلمة حلاوتهم "سمية الخشاب" مبلغ من المال لشراءه، حيث كانت اول مرة يشتري فيها حذاء، فبدء الخواجة صاحب المحل يعلم موسى كيف يرتدي الحذاء ويربط الرباط، وموسى في حالة من الانبهار والاستغراب من هئته وهو مرتدي الحذاء الجديد، واثناء سيره في السوق ضغط إحدى المارة على الحذاء دون قصد، فصفعه موسى على وجهه، خوفاً على حذاءه الجديد الغالى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 12، التي شهدت العديد من التفاصيل الجديدة في حياة محمد رمضان بعدما انتقل إلى القاهرة.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 12

اعطى رجل صاحب محلات فضة، خاتم لموسى محفور عليه اسمه، لم يرضي موسى أن يأخذه في البداية لان سعره مرتفع على موسى، ولكن صاحب المحل اهداه لموسى دون مقابل وقال له ان هذا الخاتم يجلب الحظ والرزق الواسع لصاحبه، واوصاه عندما تفتح ابواب الرزق امامه ينظر إلى الخاتم ويتذكره.

ينتقل المشهد إلى دكانة المعلم وهبة"سيد رجب" والمعلمة حلاوتهم "سمية الخشاب"، حيث نشب هجوم رجالة على الدكانة وأخذوا يكسروا في الدكانة والبضائع، فتصدي لهم موسى ودارت معركة بالعصيان، تغلب فيها موسى عليهم ولم يترك احداً منهم سليماً، فأشاد بشجاعته المعلم وهبة قائلاً له:" انت كدة اثبتلي انك سوهاجي بصحيح".

أندمجت شفيقة "هبة مجدي" شقيقة موسى مع الخواجاية الارمانية وصاحبة البنسيون، واخذوا يتحدثوا عن المرأة وانه يقع عليها الظلم في جميع البلاد، أما نوفل "منذر الريحاني" فقد اتفق مع الرجل الذي طلب موسى منه ان يأتي له بأخبار نوفل، ان يخبر موسى على مكان شقيقته شفيقة.