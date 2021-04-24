/628433/تصرف-غريب-من-محمد-صلاح-بعد-التعادل-أمام-نيوكاسل--صور

سقط ليفربول في فخ التعادل أمام نيوكاسل، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع الفريقين في الدور الثالث والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تسبب بخروج هداف الفريق في حالة غضب علي نتيجة الفريق.

سجل محمد صلاح هدف الفريق الوحيد في المباراة، ليعود للتسجيل وتعزيز موقفه في هداف الدوري الإنجليزي الممتازبرصيد 20 هدف، ويتقدمة في الصدارة الإنجليزي هاري كين برصيد 21 هدف.

جاء هدف محمد صلاح في المباراة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة من خلال عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق ساديو ماني إلى داخل منطقة الجزاء لم يتمكن مدافعي نيوكاسل من التعامل معها بشكل جيد لتصل الكرة إلى محمد صلاح الذي نجح في ترويض الكرة بشكل رائع أمام المرمى ثم أطلق تسديدة قوية سكنت شباك الحارس مارتين دوبرافكا.

أهدر فريق ليفربول 22 فرصة مؤكده في تسجيل الأهداف، ليخرج الفريق من المباراة بهدف وحيد، ويأتي نيو كاسل بهدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل ضائع من عمر المباراة.