ملوك الجدعنة الحلقة 12..وفاة ابن عمرو عبد الجليل

/628434/ملوك-الجدعنة-الحلقة-12وفاة-ابن-عمرو-عبد-الجليل

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 12، شهدت الحلقة طغيان الحزن على سفينة بعد انتهاءه من دفن ابنة أخته حبيبة، يحاول سرية دعمه والتخفيف عنه ويطلب منه أن يستعيد توازنه من أجل العودة للانتقام من زاهي العتال.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل ملوك الجدعنة بطولة عمرو سعد والفنان مصطفى شعبان، وتوعد كلًا من زاهي العتال وسرية وسفينة بالانتقام من بعضهم، ووفاة ابن زاهي العتال، ومحاولة بسنت الايقاع بين سرية وفاتن.

تفاصيل مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 12

يذهب سفينة إلى منزله فيجد نجلاء شقيقته في حالة حزن يُرثا لها، وهي تستعيد ذكريات ابنتها حبيبة من خلال الصور، وتسأله عن قاتل حبيبة، فيحاول تهدئتها بأنها ذهبت إلى مكان أفضل، إلى الجنة وبشأن قاتلها فهو لن يهدأ إلا بعد أخذ حقها.

عطية تواجه ظروف صعبة في السجن بسبب العتال

يُصدر قرار بحبس عطية والدت سرية، وأثناء خروجها تجد سرية وفاتن وابنها سعيد، تطلب منهم التماسك وأن يساند كلًا منهما الآخر، وبمجرد أن تدخل تلاحقها المضايقات من قبل المسجونين بأمر من زاهي العتال، على الجانب الآخر يذهب سعيد إلى ورد ويتهجم عليها بسبب تسببها في حبس عطية، ولكنها تحول الموضوع لانتقام رئيسها منه بسبب ضياع البضاعة وتحاول استدراجه مرة أخرى لبيع المخدرات لافتة إلى تحسن حالته المادية، وقدرته على حل أزمة عطية والدته، لكنه يتركها ويذهب، فتتصل ورد بعنتر وتخبره بما حدث، بينما تقوم بسنت بتسجيل مادار بينهم.

محاولة بسبت في إثارة الشك بين سرية وسفينة

تذهب بسنت لعنتر فتتفق معه في النهاية على فضح فاتن، فتذهب بسنت لسرية وتمثل أنها تحاول دعمه ومساندته فيما حدث لوالدته عطية ولكن أثناء حديثها تحاول أن تثير شكه حول وجود علاقة تجمع فاتن بصديقه سفينه، ولكنه يصدها، بينما تصدر النيابة قرار بالقبض على ابن زاهي العتال فتحاول والدته بمساعدت أخيها سليم تهريبه خارج البلاد.

وفاة سيف ابن زاهي العتال

وتنتهي أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 12 بوفاة سيف زاهي العتال، فيسعى العتال للانتقام من جميع الأشخاص الذين تسببوا في موت ابنه، بينما يخبر مصطفى سرية وسفينة عن معلومات تخص مجدي ستغير مصيرهم.