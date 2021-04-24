/628435/حلمي-بكر-اتجوزت-13-مرة-وبشعر-بالوحدة-لما-بكون-لوحدي
كشف الملحن الكبير حلمي عن كثير من الامور المتعلقة بحياته الشخصية، حيث أشار إلى أنه قام بالزواج 13 مرة وأكثر شخصية أحببته منهم هي الفنانة سهير رمزي.
حلمي بكر: خايف أموت ومحدش حاسس بيا
وأضاف بكر خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور، أن سبب زواجه المتعدد هي أنه يكره الوحدة قائلا" الوحدة وحشة وانا متعودتش عليها، لما برجع بيتي بقعد بين أربع حيطان، وخايف أموت ومحدش حاسس بيا".
برنامج العرافة
يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة.
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