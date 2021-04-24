/628436/الأهلي-يحتفل-بذكرى-تأسيسه-بصورة-تاجر-مخدرات

أثار إحتفال النادي الأهلي عبر توتير بذكرى التأسيس، السخرية من جانب جمهور الأندية المنافسة عبر منصات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أن نشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء صورة مثيرة في الذكرى الـ 114 لتأسيس المارد الأحمر منذ عام 1907.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، يظهر فيها بابلو إسكوبار تاجر المخدرات العالمي، وعليه تعليق " العالم قبل 1907" في إشارة لشعور جماهير العالم بالملل قبل ظهور القلعة الحمراء في ذلك التاريخ.

وسخر البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي من الصورة المتدوالة عبر مواقع الأهلي الرسمية، حيث أعتبرها البعض إهانة لتاريخ القلعة الحمراء على الرغم من إنتشار الصورة في السنوات الماضية تعبيرا عن الملل بين كافة الناس بشكل عام، وجماهير الكرة بشكل خاص.

ذكرى تأسيس الأهلي الـ 114

فيما أعتبرها البعض لقطة طريفة تثير الفكاهة بين الجماهير، وأن المغزى من المنشور هو التعبير عن أن الأهلي يمثل مصدر للشغف و الفرحة لكثير من الجماهير، وأن الحياة كانت قبل ظهور المارد الأحمر أشبه بحياة تعييس يشعر دوما بالملل و الحزن.

و يعد النادي الأهلي من ضمن أكثر ٣ أندية في العالم في عدد المشاركات في كأس العالم للأندية برصيد ٦ مشاركات.

وحقق الأهلي لقب أفضل نادي في إفريقيا من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على مدار التاريخ برصيد ٥ مرات.

يعتبر الأهلي النادي الوحيد في العالم الذي يمتلك ٣ لاعبين شاركوا في ١١ مباراة في تاريخ كأس العالم للأندية منذ نشأة البطولة.

ويعد المارد الأحمر هو نادي القرن العشرين في إفريقيا من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم و متصدر تصنيف أندية إفريقيا في القرن الـ ٢١ حتى الآن.

يعد حسن حمدي رئيس الأهلي التاريخي هو أفضل رئيس في تاريخ أندية إفريقيا وذلك من خلال الإتحاد الإفريقي لكرة القدم و الحائز على وسام الإستحقاق الذهبي.

يعتبر المارد الأحمر أكثر نادي في التاريخ فاز لاعبيه بالجائزة برصيد ٦ نسخ، ويعد محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق هو أكثر لاعب فائز بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا في التاريخ برصيد ٤ مرات.

يعد مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي كما يلقبه الجمهور، هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال إفريقيا و السوبر الإفريقي و إجمالي البطولات القارية في تاريخ إفريقيا.