/628437/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الأهلي-وإنبي

إنطلاق صافرة البداية د1 الهدف الأول للنادى الأهلى عن طريق حسين الشحات في اول 30 ثانية د2 الهدف الثانى للنادى الأهلى عن طريق محمد شريف د4 أول ركنية لنادى إنبي د7 محاولات لنادى إنبي والشناوى يتصدى د8 رمية تماس للنادى الأهلى د9 هدف محقق ضائع لنادى إنبي بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوى د10 الهدف الثالث للنادى الأهلىولكن شك انه تسلل على مجدى أفشة د11 يحسبها الحكم تسلل ، وضربة حرة د13 محاولات من الفريقين د14 محاولات من نادى إنبي ، وسيطرة على وسط الملعب د16 هجمة قوية من النادى الأهلى ولكن يفسدها دافع إنبي د18 ضربة حرة مباشرة لنادى إنبي ، ولكن بجوار القائم الأيسر تقام مباراة الأهلى وإنبي اليوم ضمن مؤجلات الجولة الـ 13 لمنافسات الدورى المصرى الممتاز على استاد بتروسبورت ، ويحاول المارد الأحمر البحث عن الفوز اليوم ، وذلك بعد تعثره أمام سموحة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثانى ، وتشهد قائمة الأحمر تغيرات كثيرة بسبب كثرة الإصابات في النادى وجاء التشكيل كالأتى : تشكيل الأهلى لمواجهة إنبي : حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: كوكا ورامي ربيعة وسعد سمير وبيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية. خط الوسط الهجومي: وأفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا. خط الهجوم: محمد شريف. قائمة الأهلي أمام إنبي في الدوري يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر قد أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة إنبي وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام وأحمد نبيل كوكا. وجاء تشكيل إنبي كالتالي: المرمى:محمود جاد. الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار. الوسط: صلاح ريكو – مصطفى "شكشك" – مصطفى شلبي - أحمد العجوز. الهجوم: جون أوبوكا – دينو بيتر.

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