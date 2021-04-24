/628439/عباس-أبو-الحسن-يوجه-رسالة-نارية-لمحمد-رمضان-بعد-وفاة-الطيار

نعى الفنان عباس أبو الحسن الطيار أشرف أبو اليسر الذي وافته المنية اليوم، مهاجمًا الفنان محمد رمضان بعد الأزمة التي افتعلها مع الطيار أشرف أبو اليسر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل هجوم الفنان عباس أبو الحسن على الفنان محمد رمضان، بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر.

عباس أبو الحسن يهاجم محمد رمضان

كتب أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “الطيار أشرف أبو اليسر مات خمس مرات، المرة الأولى حينما أدرك فداحة فعله بأن سمح لراكب أن يجلس في كابينة القيادة الممنوع دخولها، ومات مرة ثانية عندما خانه الراكب ونشر الصورة، أما المرة الثالثة عندما تم إلغاء رخصة طيرانه، والرابعة عندما تخلى عنه الراكب ورفض دفع تعويض له، أما المرة الأخيرة فمات حينما نصفه القضاء وأمر بدفع الراكب تعويض مالي مناسب وقابله الراكب بسخرية مقيتة ورمى الأموال في الهواء ليثبت له أنه يلقي له بالفتات كأي متسول”.

وتابع عباس أبو الحسن حديثه موجهًا رسالة للفنان محمد رمضان، قائلًا: "مبروك نمبر وان.. بجد برافو.. أنت مش محتاج أعداء .. أنت نمبر وان عدو نفسك يا محدث النعمة."

الجمهور يهاجم محمد رمضان

هاجم الجمهور الفنان محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خرجت العديد من الأقاويل التي لفتت إلى أن الطيار توفي جراء الأزمة النفسية التي مر بها بسبب محمد رمضان، لتنقلب مواقع التواصل الاجتماعي رأسًا على عقب مهاجمين محمد رمضان.