/628440/واتفورد-يلحق-بـ-نوريتش-سيتي-بهوية-جديدة-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز

حسم واتفورد اليوم موقفه في بطولة الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية، أمام ميلوول، ليحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الدرجة الثانية ويزامل نوريتش سيتي.

حقق فريق واتفورد الفوز علي ميلوول اليوم في لقاء حاسم لواتفورد في دوري الدرجة الثانية، بنتيجة هدف نظيف دون رد، جاء في الدقيقة 11 من عمر المباراة من خلال ضربة جزاء بأقدام إسما يلا سارا.

انفرد فريق واتفورد بالمركز الثاني في دوري الدرجه الثانية بالدوري الإنجليزي، في الجولة الرابعة والأربعون من البطولة، قبل إنتهاء البطولة بجولتين، بفارق عشر نقاط علي المركز الثالث والذي يحتله فريق برينتيفورد بـ 78 نقطة.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق واتفورد سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية ليحسم موقفه للصعود للدرجة الثانية، برصيد 88 نقطة، من أصل 44 مباراة، حقق من خلالها 26 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 10 مباريات، وخسر في 8 مباريات، سجل من خلالها 61 هدف، في حين تلقت شباكة 28 هدف.

يحتل فريق نوريتش سيتي المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية والذي حسم موقف صعوده للدوري الممتاز برصيد 93 نقطة، من أصل 44 مباراة ، حقق من خلالها 28 انتصار، وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 7 مباريات، سجل من خلالها 69 هدف، في حين تلقت شباكة 33 هدف في هذا الموسم.