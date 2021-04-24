حسين الشحات يسجل أسرع هدف للنادي الأهلي بشباك إنبي في الموسم«فيديو»

/628441/حسين-الشحات-يسجل-أسرع-هدف-للنادي-الأهلي-بشباك-إنبي-في-الموسمفيديو

سجل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم الهدف الأول لفريقه في مرمى إنبي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز وإستعادة الإنتصارات بعد الخساراة أمام سموحة بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويدخل الأهلي مباراة إنبي في المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعد الخسارة من سموحة من جدول ترتيب الدوري الممتاز في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في الفوز وتقليص النقاط مع الزمالك متصدر الترتيب برصيد 36 نقطة بعد الفوز على الإنتاج الحربي.

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي للفريق الأحمر في مواجهة إنبي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت.

وشهد التشكيل تواجد كوكا و بيكهام في التشكيل الرسمي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة – سعد سمير - بيكهام.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: أفشة - حسين الشحات - محمود كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتنطلق صافرة البداية بين الأهلي وإنبي في الدوري في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب بتروسبورت في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز والعودة لطريق الإنتصارات عقب الخسارة الأخيرة أمام سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل. ويدخل إنبي مباراة الأهلي بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك - صلاح ريكو –– مصطفى شلبي - أحمد العجوز.

خط الهجوم: دينو بيتر - جون أوبوكا .

يذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر قد أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة إنبي وجاءت كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام وأحمد نبيل كوكا.