/628443/نسل-الأغراب-الحلقة-12-أحمد-السقا-يعثر-على-مكان-والدة-غفران-الجديد

نسل الأغراب الحلقة 12 شهدت الحلقة أحداث مثيرة بدايًة من معرفة عساف الغريب -أحمد السقا- من الغازية دهب-نجلاء بدر- بخطة بكري -عماد زيادة- لنقل والدة غفران من مكانها دون علمه، وتشبث الأخيرة برقبته واحتضانه طالبة منه أن يجلعها خادمته، فدخلت عليهم فاطمة -ريم سامي- وأمسكت بهما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الحلقة 12، التي شهدت قتل أمير كرارة لأحد رجاله بطريقة وحشية فضلًا عن تعنيفه لمي عمر.

أمير كرارة يقر برغبته في امتلاك كل شئ

تناقش غفران الغريب -أمير كرارة- مع أخيه الأصغر سعادة -محمد مهران- حول وضع والدتهم التي احتجزها عساف، وواجه الأخير غفران بحقيقة أنه يريد كل شئ، يريد شامية والدته وزوجته جليلة، فلن ينكر الأخير وأخبر سعادة أنه لولا وجود والدته لدى عساف لقضى عليه.

أمير كرارة يقتل بسبب الافيون

وأثناء حديثهما دخل أحد رجالهم وأخبرهم أن هناك مشكة بأرض الافيون فهرول غفران مسرعًا إلى هناك واجتمع برجاله وذكرهم بالاتفاق الذي تم بينهم وهو عدم خروجهم من الأرض أبدًا مقابل أن يرسل قدر معقول من المال إلى أهلهم، وأمسك بواحد منهم يحاول الهرب وأسقطه من من فوق الجبل أمام الرجال ليتعظوا ولا يحاولوا الهرب مثله.

ريم سامي تخشى الدنيا

أخبرت فاطمة عمها مسعد عن خوفها من الدنيا والبشر وأن سر جرأتها هو القلق الذي ينتابها بعد أن أصبحت يتيمة الأب والأم، فطمئنها الأخير أن الله رزقها بنعمة القبول التي تجعل حديثها الغير سليم مقبول.

ملك أحمد زاهر تعاني من كره والدها لها

سألت رغدة -ملك أحمد زاهر- أبيها في تأثر لماذا لا يحبها، أو يجلس معها ويتحدث إليها، فجاوبتها والدتها منة فضالي بأنه كان لا يريد إنجاب بنات، فرد عليها والدها بأنه ينظر إليه على أنها حظه السئ، وأكد عليها بعدم استكمال التعليم ومن ثم الزواج.

أمير كرارة يقدم على الإنجاب من مي عمر رغمًا عنها

تغزل غفران بضحكة زوجته جليلة -مي عمر- وبدأ يتذكران ماضيهما، ومن ثم أفصح عن رغبته في الإنجاب منها مرة ثانية ولكنها أخبرته أنها لا تريد فعنفها وقال لها أنه سينجب منها غصبًا عنها، وقال لها أنه يلاحظ أنها لا تريد أن يأتي بجوارها منذ خروج عساف الغريب.

زوجة محمد جمعة ترفض الذهاب للعيش معه

طلب ابن حسنة منها أن يذهبوا إلى والده نيماري -محمد جمعة- ليعيشوا معه ولكنها غضبت عليه ورفضت.

ذهب العمدة حسيب -إدوارد- إلى بيت أخيه علي-دياب- ووالدته وبدأ يتبادوا الحديث حول النار التي ستُفتح عليهم من غفران وعساف إذا خسر أحدهما جليلة.

مي عمر لازالت تحب أحمد السقا

قطعت الخادمة بارة تفكير جليل وتبادلا الحديث حول تعب وحيرة الحب، وسألتها هل لازالت تحب غفران، فجاوبتها بأن أكثر شئ موجع هو التوقف عن حب أحد دون سبب، ووصفت الحب بالأناني، وروت لها أنها لن تتأخيل أن حبها لغفران ينتهى حتى جاء وأخبرها أن عساف خرج من السجن.

بدأت دهب في اختلاق قصة على صديقتها بأن عساف أخبرها أنه يحبها ونقل الغجر أرضه لتكون بجانبه ولن يرتاح حتى تصبح سيدة السرايا.

أحمد السقا تمكن من معرفة مكان والدة غفران الجديد

راقب مسعد رجل بكري حتى عرف مكان والدة غفران التي تم نقلها إليه، ومن ثم طلب عساف على الهاتف وأخبره.