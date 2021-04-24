محافظ الغربية: لا زيادة فى تعريفات سيارات النقل الجماعى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية دكتور طارق رحمى اليوم السبت، أنه لا يوجد أية زيادة فى أسعار تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس والتاكسى وذلك لثبات سعر السولار بجانب تخفيض سعر البنزين فى القرارات السابقة وعدم تخفيض تعريفة الركوب.





كما وجه المحافظ بضرورة وضع ملصق خاص بالسرفيس يتضمن خط السير والأجرة وتكثيف الحملات المشتركة من مديرية التموين وإدارة المواقف وإدارة المرور والتعامل بحسم مع أى مخالف أو محاولة لزيارة التعريفة المقررة. وناشد المحافظ المواطنين التواصل مع الرقم 01097071707 والمخصص من إدارة مواقف الغربية فى حالة أية زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية على مدار 24ساعة طوال أيام الأسبوع.

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