تغييرات بإدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة في الشرقية

جدة - نرمين السيد - أمر الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، بتكليف الدكتور أحمد سعد أمين منصور، مدير مستشفى القنايات المركزى، بتسيير أعمال نائب مدير عام الطب العلاجى بالمديرية، وتكليف الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدى بتسيير أعمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وتكليف الدكتور خالد الشحات عبدالمنعم، بتسيير أعمال مدير مستشفى القنايات المركزى، لحين الإعلان عن شغل تلك الوظائف بالطرق القانونية.





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