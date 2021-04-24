السيسي: مصر دولة دستورية والتحريض على الانقلاب خطير وغير مقبول 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس، إن النقد مسموح به للجميع، لكن يجب أن يكون "نقدًا بناء وليس تحريضا"، مشددا على أن الاستقرار مهم للغاية، خاصة في بلد مثل مصر يبلغ تعداد سكانه 100 مليون نسمة ويشكل الشباب أكثر من 60% منه، مؤكدا "نريد دولة دستورية، لكن التحريض على الانقلاب أمر خطير وغير مقبول".

جاء ذلك خلال حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع صحيفة "دى فيلت" الألمانية واسعة الانتشار.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الأمن لا يجب أن يأتي على حساب الحرية، حتى في بلد يعاني من أوضاع صعبة مثل وضعنا، وقال موجها حديثه للسيدة التي تجري معه الحوار بالصحيفة: "لقد قطعت بلادك شوطا طويلا وهي الآن من بين أغنى البلدان في العالم.. مصر بعيدة عن ذلك".

وأضاف أن ما لا يقل عن مليون شاب وشابة في مصر يدخلون سوق العمل كل عام.. فمن أين تأتي هذه الوظائف مشددا على أنه لا يمكن خلق تلك الوظائف إلا إذا استقر الوضع الأمني، وإلا فسينتشر الفوضى كما هو الحال في دول أخرى في المنطقة.

وقال إنه لا يمكن خلق الوظائف إلا إذا ساعدتنا أوروبا في بناء الصناعات، حتى لو كانت تنافس صناعاتها، مضيفا أن أوروبا لا يمكنها استقبال كل مهاجر غير شرعي.