وقفة حاشدة للمصريين في ميلانو: نؤيد موقف مصر تجاه سد النهضة ونطالب البرلمان الأوروبي وإيطاليا بدعم التوصل لاتفاق ملزم (صور)

نظمت الجالية المصرية فى مدينة ميلانو الايطالية وقفة حاشدة طالبوا خلالها البرلمان الاوربى والحكومة الايطالية بدعم الموقف المصرى السودانى الداعى الى التوصل إلى اتفاق حول ملء خزان سد النهضة الإثيوبى.

وخلال الوقفة التى استهدفت دعم الموقف المصرى تجاه التعنت الإثيوبى، أكد أحد المشاركين أن "الوقفة هو توجيه رسالة للبرلمان الاوربى والى ايطاليا، ورسالتنا هى أن مصر ليست ضد سد النهضة وانما ضد ملء الخزان فى وقت زمنى يقل عن 10 سنوات، مشددا على وجود اتفاقيات دولية تؤكد هذا الامر، وتدعم الموقف المصرى.

وأضاف مشاركون "اذا لم تصل مصر كمية المياه المطلوبة والمنصوص عليها فى الاتفاقيات السابق توقيعها بين الدول الثلاثة "مصر وإثيوبيا والسودان"، والبالغ قدرها 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهى فى الاصل كمية قليلة لا تكفى مصر حاليا، فما بالكم حينما يتم خصم اكثر من ٢٠ مليار متر مكعب سنويا من هذه الكمية بسبب تخزين المياه فى السد الإثيوبى؟".

وقال مشاركون فى الوقفة "مهمتنا ان نصل برسالتنا الى الجميع، والى كل العالم لان مصر صاحبة حق وصاحبة قضية مشروعة".

وخلال الوقفة التى تحدث خلالها المشاركين باللغتين العربية والايطالية رفع ابناء الجالية إعلان مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورددوا الاناشيد والاغانى الوطنية ومنها اغنية "نعيش لمصر ونموت لمصر".