نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 عبر موقع دعم مصر tamwin في المقال التالي
اضافة المواليد الجدد 2021، نتابع معكم أعزائي القراء تفاصيل إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين 2021 وذلك من أجل الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة أضافة المواليد الجدد وفقاً لمجموعة من الخطوات التي يتم اتباعها، من خلال موقع دعم مصر وموقع بوابة مصر الرقمية ،الذي تم تخصيصه من أجل أصحاب البطاقات التموينية ولتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية لهم توفيراً للوقت والجهد، وكبديل عن الذهاب إلي المكاتب التموينية، وبعد زيادة البحث المستمرة علي محرك جوجل حول موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد، تابعونا لمزيد من التفاصيل.
اضافة المواليد الجدد 2021
يقدم موقع دعم مصر العديد من الخدمات الرقمية لأصحاب البطاقات التموينية منها أستخراج بطاقة تموينية جديدة، وأضافة المواليد الجدد، إلي جانب إمكانية نقل البطاقة التموينية من محافظة إلي محافظة أخري، وصرف تموين لمستحقي الخبز فقط، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تسهل حياة الكثير من المواطنين، وخاصة في ظل حدوث أزمة فيروس كورونا، واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من آثار العدوي.
خطوات إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين 2021
إليكم خطوات إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين علي موقع دعم مصر عبر الخطوات التالية:-
- قم بالدخول علي موقع دعم مصر الإلكتروني.
- قم بتحديد خدمة إضافة المواليد الجدد.
- قم بإضافة المعلومات والبيانات الخاصة بالبطاقة التموينية.
- ثم قم بتحديد بيانات الطفل المضاف.
- اضغط علي تسجيل.
شروط إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين 2021
وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل إضافة المواليد الجدد علي بطاقة التموين ومنها أن لا يزيد دخل المتقدم عن 1500 جنية مصري، وبالنسبة لأصحاب المعاشات 1200 جنية، وأن تكون البطاقة التموينية للفئات الأكثر أحتياجاً والفقراء والمساكين.
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